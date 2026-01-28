Les Passagers du silence L’atelier du plateau Paris

Musique aventureuse et pleine d’improvisation, Les Passagers du silence puise son inspiration dans la guitare classique contemporaine, la peinture de Zao Wou-Ki et Fabienne Verdier ou encore la poésie de François Cheng et Philippe Jaccottet. Ce quartet entremêle les voix instrumentales dans une écriture ciselée et poétique, tout en questionnant l’identité visuelle de la musique. Et si chaque son était un coup de pinceau? Et si les atomes d’air, chahutés et mus par les ondes sonores, créaient des sculptures invisibles en mouvement perpétuel ?

avec : Pierre Tereygeol, guitares, Sol Lena-Schroll, saxophone alto, Alexandre Perrot, contrebasse, Maxime Rouayroux, batterie.

S’inscrivant dans la continuité de sa recherche sur le langage guitaristique, Pierre Tereygeol élabore un nouveau travail de composition croisant jazz européen, blues ou encore kora mandingue.

Le mercredi 01 avril 2026

de 20h00 à 22h00

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

L'atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/les-passagers-du-silence/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org



