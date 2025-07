LES PASSEJADES DE TRÉMOINE RASIGUÈRES Rasiguères

LES PASSEJADES DE TRÉMOINE RASIGUÈRES

5 Avenue de Caramany Rasiguères Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-08-07

fin : 2025-08-21

2025-08-07 2025-08-21

Promenade découverte dans le vignoble, suivie d’une dégustation, des vins des Vignerons de Trémoine, accompagnée d’une grillade catalane traditionnelle.

Tarifs Adultes 30€ / enfant de -12 ans 12€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

5 Avenue de Caramany Rasiguères 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 11 82 contact@tremoine.com

English :

Discovery walk through the vineyards, followed by a tasting of Trémoine wines, accompanied by a traditional Catalan grill.

Prices Adults: 30? / children under 12: 12?

REGISTRATION REQUIRED

German :

Entdeckungsspaziergang durch den Weinberg mit anschließender Verkostung der Weine der Vignerons de Trémoine, begleitet von einem traditionellen katalanischen Grillfest.

Preise: Erwachsene: 30 ? / Kinder unter 12 Jahren: 12 ?

ANMELDUNG ERFORDERLICH

Italiano :

Una passeggiata tra i vigneti, seguita da una degustazione dei vini dei Vignerons de Trémoine, accompagnata da un barbecue tradizionale catalano.

Prezzi Adulti: 30 € / bambini sotto i 12 anni: 12 €

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

Espanol :

Un paseo por los viñedos, seguido de una degustación de los vinos de los Vignerons de Trémoine, acompañada de una barbacoa tradicional catalana.

Precios Adultos: 30 euros / niños menores de 12 años: 12 euros

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

