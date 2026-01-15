Les passereaux du Causse Noir LPO Aveyron Veyreau
Les passereaux du Causse Noir LPO Aveyron
Veyreau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Dimanche 12 avril
Les passereaux du causse Noir (Veyreau 12)
Nous vous proposons une randonnée sur le Causse Noir à la recherche du Bruant jaune et des passereaux caussenards. !
Envoyer un SMS en premier contact.
> Jean-Luc Naudin & 06 66 57 04 42
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Veyreau 12720 Aveyron Occitanie +33 6 66 57 04 42
