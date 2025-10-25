Les Passeurs de Blues > Concert-conférence La route du Blues Saint-Vaast-la-Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 23:00:00

2025-10-25

CONCERT-CONFÉRENCE SUR LA ROUTE DU BLUES .

Mise en musique par The Blues Collectiv’ , une formation des musiciens amateurs issus de toute la Normandie.

EN 1ÈRE PARTIE STEPHEN GIRY, ANCIEN GUITARISTE/BASSISTE DES CINELLI BROTHERS.

En 1ère partie du collectif des musiciens, Blues Collectiv’, un guitariste et chanteur au jeu habité, Stephen Giry trace depuis plus d’une décennie un parcours entre folk, blues et rock avec une sincérité désarmante. Co-fondateur du duo CrossFire, il tisse avec Allison Mareek des chansons en clair-obscur, nourries d’harmonies complices et de textes habités.

Il arpente avant cela les scènes d’Europe et des États-Unis aux côtés de Keith B. Brown, légende du blues incarnant Son House à l’écran pour Wim Wenders ( The Soul Of A Man).

Ensemble, ils tournent pendant plusieurs années après la sortie de l’album “Down The Line” (Dixiefrog).

Plus tard, il rejoint le groupe The Cinelli Brothers, figure montante du British blues à Londres, apportant sa touche Folk-Rock à un son résolument vintage.

Fort de ces expériences, Stephen présente aujourd’hui en solo un nouveau répertoire singer- songwriter dans sa forme la plus épurée, un voyage intime et sincère autour de ses plus grandes influences avec des compositions personnelles, pour un partage profondément humain et vibrant avec le public.

Concert assis. Ouverture des portes à 20h. .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie passeursdeblues@gmail.com

