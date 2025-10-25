Les Passeurs de Blues dans la Ville Saint-Vaast-la-Hougue
Les Passeurs de Blues dans la Ville Saint-Vaast-la-Hougue samedi 25 octobre 2025.
Les Passeurs de Blues dans la Ville
Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Début : 2025-10-25 11:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-25
12 concerts gratuits dans la ville dans le cadre du festival apprenant « Les Passeurs de Blues ».
Lady Stealer / 11h-12h Place Belle Ile, Ouverture du festival sur le marché.
Stephen Giry / Les Fuschias
Thierry Anquetil Blues / Le Mouillage
Lone Wolf Blues / Le Commerce
Héritages / Le Détour
Groovin High / Bibliothèque
Banana Blues Band / Le Débarcadère
Tanagila / La Marina
Acoustic Blues / Le Goéland (Réville)
Chorale Gospel dirigée par l’AMAC / Église
Scène ouverte / QG du festival .
Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie passeursdeblues@gmail.com
