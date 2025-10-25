Les Passeurs de Blues dans la Ville Saint-Vaast-la-Hougue

Début : 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

12 concerts gratuits dans la ville dans le cadre du festival apprenant « Les Passeurs de Blues ».

Lady Stealer / 11h-12h Place Belle Ile, Ouverture du festival sur le marché.

Stephen Giry / Les Fuschias

Thierry Anquetil Blues / Le Mouillage

Lone Wolf Blues / Le Commerce

Héritages / Le Détour

Groovin High / Bibliothèque

Banana Blues Band / Le Débarcadère

Tanagila / La Marina

Acoustic Blues / Le Goéland (Réville)

Chorale Gospel dirigée par l’AMAC / Église

Scène ouverte / QG du festival .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie passeursdeblues@gmail.com

