Les Passeurs de Blues > Le Before Place de l’Abbe Saint Pierre Saint-Pierre-Église

Les Passeurs de Blues > Le Before Place de l’Abbe Saint Pierre Saint-Pierre-Église vendredi 17 octobre 2025.

Les Passeurs de Blues > Le Before

Place de l’Abbe Saint Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

1er before du festival des Passeurs de Blues avec Sonny Gullage Concert debout Ouverture des portes à 20h00.

Sonny Gullage, jeune prodige de 25 ans originaire de La Nouvelle-Orléans, s’impose comme une révélation du blues et de la soul. Chanteur passionné, pianiste virtuose et auteur-compositeur inspiré, il est déjà comparé à des figures comme Kingfish Ingram ou Marcus King. Son premier album, produit par le Grammy Award Tom Hambridge, allie fougue juvénile et maturité musicale.

Révélé notamment dans American Idol en 2022, Sonny a conquis les scènes d’Europe (Autriche, Belgique, Allemagne…) et s’apprête désormais à briller en France. Son disque, paru en août 2024 chez Blind Pig Records, compte une collaboration remarquée avec Kingfish à la guitare. Un talent incandescent, à suivre de très près.

La première partie sera assurée par ME AND THE BOYS, une formation emmenée par le chanteur harmoniciste Philippe Géhanne. .

Place de l’Abbe Saint Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie passeursdeblues@gmail.com

English : Les Passeurs de Blues > Le Before

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Passeurs de Blues > Le Before Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Cotentin Le Val de Saire