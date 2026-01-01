Les Passeurs de Créations Salle Henri Picoron Puyravault

Les Passeurs de Créations

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-01-22 14:00:00

fin : 2026-01-22 18:00:00

2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05

les passeurs de créations

Initiez-vous à de nombreuses pratiques et formes créatives (cartonnage, peinture sur vitrail, broderie…) .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

English :

the passers-by of creations

