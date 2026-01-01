Les Passeurs de Créations Salle Henri Picoron Puyravault
Les Passeurs de Créations Salle Henri Picoron Puyravault jeudi 22 janvier 2026.
Les Passeurs de Créations
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 14:00:00
fin : 2026-01-22 18:00:00
Date(s) :
2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05
les passeurs de créations
Initiez-vous à de nombreuses pratiques et formes créatives (cartonnage, peinture sur vitrail, broderie…) .
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
the passers-by of creations
L’événement Les Passeurs de Créations Puyravault a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud