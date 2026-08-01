Les Passeurs du Temps Zina O Dans la cours de l’atelier Zina-O Pontrieux

jeudi 20 août 2026 · Dans la cours de l'atelier Zina-O · Pontrieux

Informations pratiques

Pontrieux

Les Passeurs du Temps Zina O

Dans la cours de l’atelier Zina-O 39 Rue de la Presqu’Île Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Pièce de théâtre Les Passeurs du Temps de Zina-O. En extérieur, prévoir un pull. .

Dans la cours de l’atelier Zina-O 39 Rue de la Presqu’Île Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 18 57 60

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English :

L’événement Les Passeurs du Temps Zina O Pontrieux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol