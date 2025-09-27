Les Patins Fourrés Veuil

Les Patins Fourrés Veuil samedi 27 septembre 2025.

Les Patins Fourrés

5 Rue du Château Veuil Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 21:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Rock et Folk Rockabilly and C°.

C’est un concert exceptionnel. Fans de Johnny, des Beatles et des yéyés, ils avaient lancé leur groupe à l’adolescence, en 1963. Six décennies plus tard, les Patins glissent toujours et enflamment les salles pour votre plus grand plaisir.

– Ouverture des portes à partir de 20h, apéritif musical et petite restauration

– Début du concert 21h

Réservation conseillée 15 .

5 Rue du Château Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 06 33 93 chateau@veuil.com

English :

Rock and Folk Rockabilly and C°.

German :

Rock und Folk Rockabilly and C°.

Italiano :

Rock e Folk Rockabilly e C°.

Espanol :

Rock y Folk Rockabilly y C°.

