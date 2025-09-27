Les Patins Fourrés Veuil
Les Patins Fourrés Veuil samedi 27 septembre 2025.
Les Patins Fourrés
5 Rue du Château Veuil Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-27 21:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Rock et Folk Rockabilly and C°.
C’est un concert exceptionnel. Fans de Johnny, des Beatles et des yéyés, ils avaient lancé leur groupe à l’adolescence, en 1963. Six décennies plus tard, les Patins glissent toujours et enflamment les salles pour votre plus grand plaisir.
– Ouverture des portes à partir de 20h, apéritif musical et petite restauration
– Début du concert 21h
Réservation conseillée 15 .
5 Rue du Château Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 06 33 93 chateau@veuil.com
English :
Rock and Folk Rockabilly and C°.
German :
Rock und Folk Rockabilly and C°.
Italiano :
Rock e Folk Rockabilly e C°.
Espanol :
Rock y Folk Rockabilly y C°.
