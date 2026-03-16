Les pâtissières – Quartiers en scène Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Vendredi 20 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein 7€ | Tarif carte Sortir : 4€

Pièce de théâtre

En juin, sur la terrasse d’une maison de retraite, trois reines déchues sont assises sous un chêne. Elles bavardent pour survivre. Mina, Flo et Lily évoquent la Maison Charlemagne, prestigieuse pâtisserie, leurs souvenirs, leurs regrets et leurs rancœurs depuis la vente forcée de leur maison ancestrale à un promoteur détesté… aujourd’hui disparu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T22:00:00.000+01:00

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https://quartiers-en-scene.fr/class/femme-demenage/?wcs_timestamp=1774036800

Cercle Paul Bert Ginguené 15, rue ginguené Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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