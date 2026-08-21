Les patrimoines publics au Bois d’Oingt Démolitions. Transformations. Restaurations- Photos, Kiosque -Le Bois d’Oingt, Val d’Oingt
samedi 19 septembre 2026 · Kiosque -Le Bois d'Oingt · Val d'Oingt
Informations pratiques
Les patrimoines publics au Bois d’Oingt
Démolitions. Transformations. Restaurations- Photos 19 et 20 septembre Kiosque -Le Bois d’Oingt Rhône
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Les patrimoines publics du Bois d’Oingt -démolitions-reconstructions- changements de destination -réutilisation
Des cartes postales témoignent de ces évolutions. Découvertes sur place de ces anciens usages. Découvrir l’histoire de ces bâtimentsencore utilisés ou qui ont perdu leur utilité.
Rendez-vous place de la libération- près du kiosque
Kiosque -Le Bois d’Oingt place de la libération 69620 Val d’Oingt Val d’Oingt 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Place principale du Bois-d’Oingt parking
Les patrimoines publics du Bois d’Oingt -démolitions-reconstructions- changements de destination -réutilisation
© Marie-France Rochard