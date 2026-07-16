Informations pratiques

Mulhouse

Les Pauses Gourmandes

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 13:00:00

fin : 2026-11-22 17:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Le week-end des 21 et 22 novembre, accordez-vous une pause gourmande au MISE. Une association locale vous accueille autour de pâtisseries maison et de boissons chaudes ou fraîches, dans une ambiance conviviale.

Entre deux découvertes dans le musée, ou simplement pour le plaisir de partager un bon moment, installez-vous au salon de thé et profitez de cette parenthèse chaleureuse. Une belle façon de se faire plaisir tout en soutenant le tissu associatif local. .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

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English :

L’événement Les Pauses Gourmandes Mulhouse a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace