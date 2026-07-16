Les Pauses Gourmandes Mulhouse
samedi 21 novembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Les Pauses Gourmandes
14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 13:00:00
fin : 2026-11-22 17:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Le week-end des 21 et 22 novembre, accordez-vous une pause gourmande au MISE. Une association locale vous accueille autour de pâtisseries maison et de boissons chaudes ou fraîches, dans une ambiance conviviale.
Entre deux découvertes dans le musée, ou simplement pour le plaisir de partager un bon moment, installez-vous au salon de thé et profitez de cette parenthèse chaleureuse. Une belle façon de se faire plaisir tout en soutenant le tissu associatif local. .
14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Pauses Gourmandes Mulhouse a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
À voir aussi à Mulhouse (Haut-Rhin)
- Classes ouvertes du Ballet de l’Opéra National du Rhin Mulhouse 16 septembre 2026
- Visite guidée de Soléa 20 ans du Tram Mulhouse 16 septembre 2026
- Visite guidée Wolf Wagner, des prés à l’éco-quartier Mulhouse 17 septembre 2026
- Exposition « De la pierre à la planche. L’imprimeur-lithographe Engelmann et le livre illustré. », Bibliothèque, Mulhouse 18 septembre 2026
- Conférence L’arrivée du daguerréotype en Alsace Mulhouse 18 septembre 2026