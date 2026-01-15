Les Pauses musicales du Conservatoire Espace Simone Veil Limoges

Les Pauses musicales du Conservatoire

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-09

fin : 2026-05-04

Dans le prolongement des enseignements dispensés au conservatoire de nombreuses animations dont les formats sont adaptés à chaque âge sont organisées chaque mois. Ces événements permettent aux élèves de se retrouver en situation devant un public et ainsi découvrir, à leur niveau, le milieu de la scène.

Les Pauses musicales sont des auditions, dont le programme est très varié, ouvertes aux élèves de tous niveaux et de toutes les classes. Elles ont lieu, le plus souvent, à l’auditorium, la salle de spectacle du Conservatoire. Une vingtaine de ces rendez-vous est organisée chaque année, alors n’hésitez pas à venir découvrir et encourager ces jeunes artistes en devenir.

Entrée libre et sans réservation dans la limite des places disponibles. .

