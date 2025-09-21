[LES PAUSES MUSICALES] x Les Pincées Musicales Musée sauvage Argenteuil

2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir et rencontrer des musiciens qui vous réveleront les secrets de leur instrument lors de votre déambulation dans le Musée Sauvage.

Musée sauvage 5 rue Pierre-Guienne 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France En 2018, un collectif composé d’associations locales, d’habitant.e.s et d’artistes s’est réuni pour porter devant la municipalité d’Argenteuil un projet de réouverture d’un lieu fermé depuis plus de 10 ans.

D’abord maison de campagne d’un seigneur local, le bâtiment est érigé en hôpital au début du XVIIIe siècle avant de devenir un musée autour des années 1930. Il sera fermé au public en 2008.

À partir de 2019, exactement 300 ans après le début de l’édification de l’hôpital et à la suite de longs mois de travaux et rafraichissements, il rouvre enfin sous une forme inattendue : un lieu partagé!

Tout le projet du Musée Sauvage s’articule autour de la collaboration, de la circulation des connaissances et des savoir-faire afin de favoriser l’autonomie et la débrouille. Le lieu s’anime au gré des idées, des envies et des rencontres.

Des associations et personnes résidentes se chargent de faire vivre le Musée Sauvage au quotidien et d’assurer sa bonne marche.

C’est aussi un lieu ressource : il vise à permettre au plus grand nombre de profiter de son cadre exceptionnel, de ses espaces et de ses outils mutualisés.

Le Musée Sauvage a été labellisé “fabrique de territoire” par l’agence nationale de la cohésion des territoires en 2021.

©Musée Sauvage