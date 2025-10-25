Les pays bleus une évocation antillaise Ayti-Madiana Place du jeu de ballon Grignan

Place du jeu de ballon Espace d’Arte Ducros Grignan Drôme

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-10-25

Avec la participation de Mme Catherine Théodose artiste peintre et le prêt de collectionneurs.

Place du jeu de ballon Espace d’Arte Ducros Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 53 40 58 espaceducros@gmail.com

English :

With the participation of painter Catherine Théodose and loans from collectors.

German :

Mit der Beteiligung von Frau Catherine Théodose Malerin und Leihgaben von Sammlern.

Italiano :

Con la partecipazione della pittrice Catherine Théodose e prestiti di collezionisti.

Espanol :

Con la participación de la pintora Catherine Théodose y préstamos de coleccionistas.

