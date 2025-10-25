Les pays bleus une évocation antillaise Ayti-Madiana Place du jeu de ballon Grignan
Les pays bleus une évocation antillaise Ayti-Madiana
Place du jeu de ballon Espace d’Arte Ducros Grignan Drôme
Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-10-25
Avec la participation de Mme Catherine Théodose artiste peintre et le prêt de collectionneurs.
Place du jeu de ballon Espace d’Arte Ducros Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 53 40 58 espaceducros@gmail.com
English :
With the participation of painter Catherine Théodose and loans from collectors.
German :
Mit der Beteiligung von Frau Catherine Théodose Malerin und Leihgaben von Sammlern.
Italiano :
Con la partecipazione della pittrice Catherine Théodose e prestiti di collezionisti.
Espanol :
Con la participación de la pintora Catherine Théodose y préstamos de coleccionistas.
