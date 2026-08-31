Les paysages de l’âme Jardins des Grottes d’Azé Azé

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Azé

Les paysages de l’âme

Jardins des Grottes d’Azé 135 route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-20 16:00:00

fin : 2027-06-20

Date(s) :

2027-06-20

Concert des solistes de l’Orchestre symphonique de Mâcon.

Depuis toujours, la nature a été source d’inspiration pour de nombreux musiciens. Les premiers hommes n’ont-ils pas été charmés par l’infinité des sons qui les entouraient, qu’il s’agisse du chant des oiseaux, du rythme des vagues, du grondement du tonnerre… ?

« La Musique est faite des bruits de la nature et des soupirs de l’âme »

Henri de Régnier, poète français.

Niché dans l’écrin verdoyant des Jardins des Grottes d’Azé, ce concert propose une immersion sonore au cœur des éléments avec un ensemble de neuf musiciens. En cette année de bicentenaire, Beethoven ouvre la marche avec le premier mouvement de la lumineuse symphonie « Pastorale », suivie par deux brillants chefs-d’œuvre chambristes composés spécifiquement pour cet effectif par Louis Spohr et Louise Farrenc. Faisant magnifiquement écho au lieu, le voyage explore ensuite les mystères de La Grotte de Fingal de Mendelssohn, avant de s’achever au fil de l’eau sur les thèmes majestueux de La Moldau de Smetana. Une flânerie où la grande musique dialogue en toute intimité avec le décor champêtre.

Distribution : Solistes de l’Orchestre Symphonique de Mâcon. Direction : David Hurpeau. .

Jardins des Grottes d’Azé 135 route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 maconsymphonies@gmail.com

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English : Les paysages de l’âme

L’événement Les paysages de l’âme Azé a été mis à jour le 2026-08-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès