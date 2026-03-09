Les paysages de Luynes autrefois

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Conférence patrimoniale de Patrick Bordeaux

Conférence patrimoniale de Patrick Bordeaux

Luynes a conservé en partie son passé de ville rurale. Si son habitat a été conservé lui donnant une touche patrimoniale qui fait son charme et forme une de ses identités elle est aussi composée de paysages qui ont fortement évolués par certains aspects. Entre plaine fluviale, coteaux et ses cavités troglodytiques, échancrure urbanisée avec ses logis de styles et d’époques variées, et plateau à l’habitat dispersé et cultivé, il y a matière à la discussion. L’historien Patrick Bordeaux abordera également les voies d’accès et la question de l’eau en ville, dans les varennes ou du côté du fleuve.

En relation avec le travail de Julie Hascoët, photographe en résidence à Luynes qui porte son regard original sur les cavités troglodytiques .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Patrick Bordeaux’s heritage conference

L’événement Les paysages de Luynes autrefois Luynes a été mis à jour le 2026-03-09 par ADT 37