Les paysages des Buttes-Chaumont Parc des Buttes Chaumont Paris mardi 18 novembre 2025.
18/11/2025 14H30 les paysages au parc des Buttes-Chaumont
À la découverte du chef d’œuvre du Second Empire
Ce parc fleuron des aménagements du Second Empire présente une diversité de
paysages sur un site escarpé.
L’ancienne carrière sur laquelle il a été aménagé lui a donné son identité
paysagère, mais en a aussi fragilisé la structure. Afin de lui redonner tout
son lustre d’antan, la Ville de Paris mène, depuis plusieurs années, une
ambitieuse campagne de restauration, qui, malgré la limitation de l’accès à
certaines parties du parc, nous permet toujours d’admirer sa falaise et son
temple, son lac, ses différents belvédères ainsi que son bâti du XIXème siècle
et sa palette végétale.
Rendez-vous : place Armand Carrel à l’entrée principale du parc
Le mardi 18 novembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Parc des Buttes Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris
