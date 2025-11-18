Les paysages des Buttes-Chaumont Parc des Buttes Chaumont Paris

18/11/2025 14H30 les paysages au parc des Buttes-Chaumont

À la découverte du chef d’œuvre du Second Empire

Ce parc fleuron des aménagements du Second Empire présente une diversité de

paysages sur un site escarpé.

L’ancienne carrière sur laquelle il a été aménagé lui a donné son identité

paysagère, mais en a aussi fragilisé la structure. Afin de lui redonner tout

son lustre d’antan, la Ville de Paris mène, depuis plusieurs années, une

ambitieuse campagne de restauration, qui, malgré la limitation de l’accès à

certaines parties du parc, nous permet toujours d’admirer sa falaise et son

temple, son lac, ses différents belvédères ainsi que son bâti du XIXème siècle

et sa palette végétale.



Rendez-vous : place Armand Carrel à l’entrée principale du parc

À la découverte du chef d’œuvre du Second Empire

Le mardi 18 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Parc des Buttes Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris

Parc des Buttes Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris