Les paysages extraordinaires du Douanier Rousseau Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan
samedi 21 novembre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Les paysages extraordinaires du Douanier Rousseau
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Atelier d’éveil artistique. En lien avec les œuvres de Passerelle(s), Anne-Jeanne Touja de l’association ABCD’Art vous entraîne sur les chemins de l’imaginaire, au cœur de tableaux foisonnants de végétation, de feuillages luxuriants, de personnages mystérieux et de singes malicieux. Elle vous invite à découvrir la richesse de l’univers de cet artiste haut en couleurs.
Espace Mangas | de 7 à 11 ans, sur inscription .
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
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English : Les paysages extraordinaires du Douanier Rousseau
L’événement Les paysages extraordinaires du Douanier Rousseau Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan
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