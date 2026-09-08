Les paysages extraordinaires du Douanier Rousseau Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Les paysages extraordinaires du Douanier Rousseau

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Atelier d’éveil artistique. En lien avec les œuvres de Passerelle(s), Anne-Jeanne Touja de l’association ABCD’Art vous entraîne sur les chemins de l’imaginaire, au cœur de tableaux foisonnants de végétation, de feuillages luxuriants, de personnages mystérieux et de singes malicieux. Elle vous invite à découvrir la richesse de l’univers de cet artiste haut en couleurs.

Espace Mangas | de 7 à 11 ans, sur inscription .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Les paysages extraordinaires du Douanier Rousseau

L’événement Les paysages extraordinaires du Douanier Rousseau Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan