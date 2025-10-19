Les Paysages Nocturnes Pôle d’interpétation de la Préhistoire Les Eyzies

Des insectes nocturnes à la conquête de l’espace, en passant par les légendes qui émergent des ombres, plongez dans la nuit en famille au Pôle d’interprétation de la Préhistoire. Sur réservation. Gratuit

14H-18H Embarquez pour un voyage à travers l’espace et le temps. A l’aide de manipulations, apprenez à lire les constellations du zodiaque (14h et 16h), à repérer les images erronées dans la pop culture (14h45 et 16h45) et faire l’expérience de la durée de la nuit (15h30 et 17h15) durée 20 min.

15h et 16h30, à partir de 5 ans, durée 1h. Places limitées, pensez à réserver!

En continu, jeux et activités .

20H 22H Observez les papillons nocturnes de sortie et les étoiles au télescope en compagnie de spécialistes de l’association Oreina (papillons de France) et du Museum de La Rochelle ! RDV chemin de Cro-Magnon (gare des Eyzies), pensez à prendre une lampe et à vous couvrir. Sur inscription ! .

Pôle d’interpétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 contact@pole-prehistoire.com

English : Les Paysages Nocturnes

From nocturnal insects to the conquest of space, and legends that emerge from the shadows, plunge into the night with your family at the Pôle d?interprétation de la Préhistoire. Reservations required. Free

German : Les Paysages Nocturnes

Von nachtaktiven Insekten über die Eroberung des Weltraums bis hin zu Legenden, die aus den Schatten hervorgehen: Tauchen Sie mit Ihrer Familie im Pôle d’interprétation de la Préhistoire in die Nacht ein. Nur mit Reservierung. Kostenlos

Italiano :

Dagli insetti notturni alla conquista dello spazio, senza dimenticare le leggende che emergono dall’ombra, immergetevi nella notte con la vostra famiglia al Centro di Interpretazione della Preistoria. Prenotazione obbligatoria. Gratuito

Espanol : Les Paysages Nocturnes

De los insectos nocturnos a la conquista del espacio, sin olvidar las leyendas que surgen de las sombras, sumérjase en la noche con su familia en el Centro de Interpretación de la Prehistoria. Reserva previa. Gratis

