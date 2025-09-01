Les paysages vus du ciel Maison du jardinier et de la nature en ville Bordeaux

Les paysages vus du ciel 1 septembre – 28 novembre Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit

Début : 2025-09-01T09:00:00 – 2025-09-01T17:30:00

Fin : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T17:30:00

Plongez dans une exposition photo exceptionnelle qui vous emmène au-dessus des paysages époustouflants de la métropole bordelaise. Vus du ciel, les grands espaces et les méandres de la Garonne se révèlent sous un nouveau jour.

C'est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l'on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d'un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus.

JB Menges