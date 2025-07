Les paysanneries Thézac

Les paysanneries Thézac mercredi 30 juillet 2025.

Les paysanneries

entre Thézac et Masquière Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Vivez un voyage immersif au cœur du XIX siècle !

Plonger dans l’histoire de Manon et de son village en 1885, à travers un spectacle en plein air mêlant théâtre, reconstitutions paysannes et ambiance champêtre.

Vivez un voyage immersif au cœur du XIX siècle !

Plonger dans l’histoire de Manon et de son village en 1885, à travers un spectacle en plein air mêlant théâtre, reconstitutions paysannes et ambiance champêtre. Chaque été, à Thézac/Masquières la troupe des Paysanneries vous propose une expérience unique, familiale et conviviale, entre patrimoine vivant et gastronomie locale. .

entre Thézac et Masquière Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 16 77 77

English : Les paysanneries

Experience an immersive journey to the heart of the 19th century!

Immerse yourself in the story of Manon and her village in 1885, with an open-air show combining theater, rural re-enactments and a country atmosphere.

German : Les paysanneries

Erleben Sie eine immersive Reise ins 19. Jahrhundert!

Tauchen Sie ein in die Geschichte von Manon und ihrem Dorf im Jahr 1885, durch ein Freiluftspektakel, das Theater, bäuerliche Rekonstruktionen und ländliche Atmosphäre miteinander verbindet.

Italiano :

Fate un viaggio immersivo nel cuore del XIX secolo!

Immergetevi nella storia di Manon e del suo villaggio nel 1885, attraverso uno spettacolo all’aperto che combina teatro, rievocazioni rurali e atmosfera di campagna.

Espanol : Les paysanneries

Realice un viaje de inmersión al corazón del siglo XIX

Sumérjase en la historia de Manon y su pueblo en 1885, a través de un espectáculo al aire libre que combina teatro, recreaciones rurales y ambiente campestre.

L’événement Les paysanneries Thézac a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Fumel Vallée du Lot