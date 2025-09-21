Les peintres dans la rue – concours de peinture Maison du Peuple Rambervillers

Les peintres dans la rue – concours de peinture Maison du Peuple Rambervillers dimanche 21 septembre 2025.

Les peintres dans la rue – concours de peinture Dimanche 21 septembre, 08h00, 10h00 Maison du Peuple Vosges

Inscriptions de 8 h à 10 h devant la Maison du Peuple (place Émile Drouel, 88700 Rambervillers).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T10:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Artistes amateurs ou professionnels, adultes et enfants, venez représenter, selon votre inspiration, les monuments architecturaux emblématiques de la ville de Rambervillers.

Les conditions pour participer à ce concours unique, ainsi que la liste des monuments, seront transmises à la Maison du Peuple.

Les œuvres seront exposées à la mairie jusqu’au 28 septembre. Un jury et le public décerneront un prix.

Maison du Peuple 2 Place Emile Drouel, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est Rambervillers tirerait son nom d’un ancien domaine gallo-romain (une villa) fondé par un certain Ramberti, ce qui, en latin, se disait Ramberti villae, c’est-à-dire « le domaine de Ramberti ». C’est, tout du moins, l’étymologie communément admise. On ignore si ce centre d’exploitation agricole antique se trouvait à l’emplacement exact de la ville actuelle ou un peu plus à l’écart de celle-ci. Il ne subsiste aucune trace archéologique de la villa de Ramberti.

Il faut supposer que les bâtiments de ce domaine étaient, comme la plupart des villas gallo-romaines ayant donné leur étymologie à de nombreuses villes et villages français dont le nom actuel se termine en « -ville » ou « -villers », ceints de modestes remparts de terre, de pierre et de bois, censés repousser les raids des barbares venus de l’Est.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Rambervillers