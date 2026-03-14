Les Peintres dans la Ville

4 avenue Vignola Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Concours Les Peintres dans la Ville

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4 avenue Vignola Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22

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English : Les Peintres dans la Ville

Competition The Painters in the City

L’événement Les Peintres dans la Ville Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme du Sud Charente