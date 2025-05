Les peintres dans Meschers – Meschers-sur-Gironde, 31 mai 2025 10:00, Meschers-sur-Gironde.

Charente-Maritime

Les peintres dans Meschers Centre ville Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 18:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Venez vous promener dans la ville de Meschers et découvrir les oeuvres des adhérents de l’association Arts et Lumières.

.

Centre ville

Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 58 62 43

English :

Take a stroll through Meschers and discover the works of members of the Arts et Lumières association.

German :

Machen Sie einen Spaziergang durch die Stadt Meschers und entdecken Sie die Werke der Mitglieder des Vereins Arts et Lumières.

Italiano :

Passeggiate nella città di Meschers e scoprite le opere dei membri dell’associazione Arts et Lumières.

Espanol :

Pasee por la ciudad de Meschers y descubra las obras de los miembros de la asociación Arts et Lumières.

L’événement Les peintres dans Meschers Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-05-10 par Royan Atlantique