Les peintres tronvillois s’exposent Salle des fêtes Tronville-en-Barrois
samedi 28 novembre 2026 · Salle des fêtes · Tronville-en-Barrois
Informations pratiques
Tronville-en-Barrois
Les peintres tronvillois s’exposent
Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29
Exposition de tableaux, bijoux d’art, créations (bijoux, lampes, photos, galets…).
Présence et dédicaces d’auteurs régionaux.
Entrée gratuite. Accès PMR.
Organisé par « A la pointe du pinceau », la section peinture de l’ASCTTout public
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Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 69 17 60 36
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English :
Exhibition of paintings, artistic jewelry, and crafts (jewelry, lamps, photographs, pebbles, etc.).
Appearances and book signings by regional authors.
Free admission. Wheelchair accessible.
Organized by “A la pointe du pinceau,” the painting section of the ASCT
L’événement Les peintres tronvillois s’exposent Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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