Informations pratiques

Tronville-en-Barrois

Les peintres tronvillois s’exposent

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Exposition de tableaux, bijoux d’art, créations (bijoux, lampes, photos, galets…).

Présence et dédicaces d’auteurs régionaux.

Entrée gratuite. Accès PMR.

Organisé par « A la pointe du pinceau », la section peinture de l’ASCTTout public

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Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 69 17 60 36

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English :

Exhibition of paintings, artistic jewelry, and crafts (jewelry, lamps, photographs, pebbles, etc.).

Appearances and book signings by regional authors.

Free admission. Wheelchair accessible.

Organized by “A la pointe du pinceau,” the painting section of the ASCT

L’événement Les peintres tronvillois s’exposent Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE