Les peintures et sculptures de Jean-Michel Rodriguez et Vincent Duarte Saint-Valery-sur-Somme

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme
Gratuit
Début : 2025-10-23 10:00:00
fin : 2025-10-29 18:00:00
2025-10-23
Découvrez les peintures de Jean-Michel Rodriguez et les sculptures sur métal de Vincent Duarte.
Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
Discover Jean-Michel Rodriguez’s paintings and Vincent Duarte’s metal sculptures.
German :
Entdecken Sie die Gemälde von Jean-Michel Rodriguez und die Metallskulpturen von Vincent Duarte.
Italiano :
Scoprite i dipinti di Jean-Michel Rodriguez e le sculture in metallo di Vincent Duarte.
Espanol :
Descubra las pinturas de Jean-Michel Rodríguez y las esculturas de metal de Vincent Duarte.
