Les peintures et sculptures de Jean-Michel Rodriguez et Vincent Duarte Saint-Valery-sur-Somme

Les peintures et sculptures de Jean-Michel Rodriguez et Vincent Duarte

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Découvrez les peintures de Jean-Michel Rodriguez et les sculptures sur métal de Vincent Duarte.

Découvrez les peintures de Jean-Michel Rodriguez et les sculptures sur métal de Vincent Duarte.

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

Discover Jean-Michel Rodriguez’s paintings and Vincent Duarte’s metal sculptures.

German :

Entdecken Sie die Gemälde von Jean-Michel Rodriguez und die Metallskulpturen von Vincent Duarte.

Italiano :

Scoprite i dipinti di Jean-Michel Rodriguez e le sculture in metallo di Vincent Duarte.

Espanol :

Descubra las pinturas de Jean-Michel Rodríguez y las esculturas de metal de Vincent Duarte.

