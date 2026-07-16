Les peintures murales de l’église du XIIᵉ et XVIᵉ, dont la Danse Macabre, Église Saint-Orien, Meslay-le-Grenet

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Les peintures murales de l’église du XIIᵉ et XVIᵉ, dont la Danse Macabre 19 et 20 septembre Église Saint-Orien Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Église du XIIᵉ et XVIᵉ. En 1490 a été peinte une danse macabre redécouverte en 1864. C’est une procession de personnages représentant les divers états sociaux, chacun accompagné de son mort. C’est l’égalité de tous devant la mort.

Autres peintures : Le dit des trois morts et des trois vifs, le dit des femmes bavardes à la messe, le dit du roi mort.

Église Saint-Orien 1 Rue Saint-orien, 28120 Meslay-le-Grenet, France Meslay-le-Grenet 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 33631121021 La nef principale présente des maçonneries paraissant dater du XIIe siècle. Le collatéral a dû être ajouté au XVIe siècle. C’est à cette période de transformation de l’église primitive que furent exécutées les piles prismatiques à chapiteaux sculptés et que la charpente du vaisseau principal fut refaite. La décoration picturale semble également dater de cette période. Les peintures murales représentent une danse macabre, le dit des Trois morts et des trois Vifs ainsi que la Passion du Christ.

Église du XIIᵉ et XVIᵉ. En 1490 a été peinte une danse macabre redécouverte en 1864.

©Christine et Guy Nicolas