Les peintures murales de l’église Sainte-Foy Église Sainte-Foy Pujols

Les peintures murales de l’église Sainte-Foy

Église Sainte-Foy Rue de la Porte Salinière Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

L’ancienne église Saint-Foy-la-Jeune possède de magnifiques peintures murales réalisées à la toute fin du Moyen Âge et au 19e siècle.

Grâce à leur restauration de 2018, elles ont révélé leurs chaudes couleurs et leurs secrets.

Église Sainte-Foy Rue de la Porte Salinière Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Les peintures murales de l’église Sainte-Foy

The former church of Saint-Foy-la-Jeune boasts magnificent murals painted in the late Middle Ages and 19th century.

Thanks to their restoration in 2018, they have revealed their warm colors and secrets.

