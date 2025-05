Les Pelleri’Nez – Parking du Stade de foot, Le Pellerin Le Pellerin, 6 juin 2025 20:00, Le Pellerin.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 20:00 –

Gratuit : non Tout public

L’équipe de l’association de cirque social et solidaire, The Serious Road Trip, vous donne rendez-vous les 6, 7 et 8 juin prochains pour une 15ème édition de son incontournable festival circassien : les Pelleri’Nez ! Cette année, les bénévoles de l’association The Serious Road Trip planteront leurs chapiteaux début juin près de l’espace René-Cassin pour 3 jours de spectacles de rues et d’arts du cirque. La programmation familiale, concoctée avec soin, fera voyager les spectateurs de scènes en plein air jusqu’au cœur d’une ambiance plus feutrée sous chapiteau. Les festivités débuteront dès le vendredi soir avec une soirée d’ouverture pleine d’humour rythmée en trois temps.De nouveau le samedi après-midi, les festivaliers pourront profiter de spectacles originaux où des professionnels aguerris comme les élèves de l’école de cirque du Serious vous dévoileront leurs arts et leurs techniques. De quoi donner envie de s’y essayer, et ça tombe bien car justement des ateliers de découverte seront proposés au public en milieu d’après-midi pour s’initier au diabolo, au jonglage de balles, ou encore à marcher sur une boule… Puis les spectacles s’enchaîneront jusque tard dans la nuit pour le plaisir de tous.Enfin le dimanche après-midi présentera les trois ultimes spectacles de l’édition 2025 pour une clôture de festival aux allures de bouquet final ! Petite restauration et bar sur place. Plus d’infos sur www.serious44.com

Parking du Stade de foot, Le Pellerin Le Pellerin 44640

http://www.serious44.com