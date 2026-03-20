Les peñas de la feria de Pâques Arles

Les peñas de la feria de Pâques

Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026. Dans tous le cente-ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

Pendant toute la durée de la feria, la musique est à chaque coin de rue. Peñas, bandas et Sévillanes vous feront danser tyoute la nuit !

Dès le vendredi, la musique envahit les rues. Au programme



7 peñas La Camarga, La Malaigue d’Or, Lou Carretié, La Provençale, les Reboussiers, la peña du Languedoc, la peña Ricard d’Alès

1 banda Les Phacochères



vendredi 03 avril 2026

* 14h30 = animation de l’ouverture de la Feria/ place de la Rép.

* 15h30 = concert d’une peña/ parvis des Arènes

* 19h = animation d’une peña allée des Tours Sarrasines



samedi 04 avril 2026

* 10h = animation d’une peña/ Marius Jouveau

* 10h = aubade des peñas/ parvis des Arènes

* 11h = concert de la philharmonique du Pays d’Arles/ place Rép

* 12h = grand concours de peñas/ place de la Rép.

* 15h30 = concert des peñas/ parvis des Arènes

* 19h = animation des peñas/ bd des Lices



dimanche 05 avril 2026

* 10h = aubade des peñas/ parvis des Arènes

* 12h = défilé des peñas et bandas/ bd des Lices

* 15h = concert des peñas/ place de la République

* 15h30 = concert des peñas/ parvis des Arènes

* 19h = animation des peñas/ bd des Lices

* 21h30 = concert de la banda et d’une peña/ place de la République

* à l’issue du concert = TORO DE FUEGO



lundi 06 avril 2026

* 10h = aubade des peñas/ parvis des Arènes

* 12h = animation des peñas/ bd des Lices

* 15h30 = concert des peñas/ parvis des Arènes

* 19h = animation des peñas/ bd des Lices .

Dans tous le cente-ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

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English :

For the duration of the feria, music is around every corner. Peñas, bandas and Sévillanes will have you dancing the night away!

L’événement Les peñas de la feria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Arles