Les Penn Sardin et la « belle grève de femmes », projection-rencontre, Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc

Informations pratiques

Les Penn Sardin et la « belle grève de femmes », projection-rencontre Dimanche 20 septembre, 16h30 Musée d’art et d’histoire Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc propose une projection suivie d’une rencontre.

Ce rendez-vous s’ouvrira par la projection du documentaire L’Usine Rouge (1989), un court-métrage de 26 minutes réalisé par Marie Hélia. Ce film retrace l’histoire des ouvrières des conserveries de poisson à Douarnenez entre 1905 et 1989. Il porte attention à ces paroles de femmes pour témoigner d’un pan d’histoire sociale ponctué de chants et de luttes. La réalisatrice entend ainsi « rééquilibrer la mémoire, faire tomber le cliché de la femme de marin qui pleurniche au bout du quai en agitant un mouchoir blanc. »

Ce documentaire résonne avec les travaux de l’historienne Fanny Bugnon lorsqu’elle se penche sur les traces et les silences laissés par Joséphine Pencalet (1886-1972), ouvrière et trésorière syndicale active lors de la grande grève de 1924. L’année suivante, en mai 1925, cette dernière est élue conseillère municipale de Douarnenez. Cette élection est une première politique, elle est cependant invalidée car les femmes ne disposent alors ni du droit de vote ni de celui d’être élues. Le destin, ordinaire et remarquable, de cette ouvrière est le sujet de l’ouvrage que lui consacre Fanny Bugnon « L’élection interdite : itinéraire de Joséphine Pencalet ».

La projection du film sera suivie d’un échange avec Fanny Bugnon, maîtresse de conférences à l’université Rennes 2 et spécialiste des études de genre.

Cette rencontre prolonge les réflexions engagées par les expositions « Restituer Vénus » et « Dans nos filets » sur la place accordée aux femmes dans l’écriture de l’histoire, ainsi que les différentes modalités de représentation du travail.

– Visite libre du musée : le musée sera ouvert du mercredi 16 au samedi 19, de 10h à 18h, et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

– Des visites flash de l’exposition « Dans nos filets » seront proposées samedi à 14h, 15h, 16h, 17h et dimanche à 14h30 et 15h30.

Musée d’art et d’histoire Rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc, France Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33296625520 https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/musee-dart-et-dhistoire Aborder la diversité des cultures, étudier leur évolution dans le temps – de nos plus lointains ancêtres jusqu’aux sociétés rurales traditionnelles – ou urbaines et contemporaines : telles sont les missions que le musée revendique et auxquelles il souhaite se consacrer. Objets quotidiens, maquettes, peintures, films… pour découvrir l’histoire, les arts traditionnels populaires et les principaux caractères du département des Côtes d’Armor, depuis sa création, jusqu’aux premières décennies de notre siècle.

À l’occasion des Journées du matrimoine et du patrimoine, le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc propose une projection suivie d’une rencontre.

©Archives Départementales du Finistère