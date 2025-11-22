Les Pépifolies, marché aux végétaux Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Les Pépifolies, marché aux végétaux

Doué-la-Fontaine Chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Les Pépifolies, le marché aux végétaux de Doué-en-Anjou (Doué-la-Fontaine), qui regroupe une vingtaine de producteurs locaux, se tient sur le site remarquable des écuries Foullon et de la roseraie, attenante de Doué-la-Fontaine.

Un marché aux végétaux

Retrouvez sur place une large gamme d’arbres, arbustes, rosiers, plantes vivaces, bulbes… et les conseils de spécialistes. Une vingtaine de producteurs locaux sont présents sur le marché rosiéristes, pépiniéristes, fleuristes, artisans, …

Des animations

– Animation sonore avec tombola toutes les heures

– Démonstrations de taille et d’entretien par les exposants

– Stand d’infos sur la culture sans produits phyto-sanitaires

– Ouverture exceptionnelle du musée aux anciens commerces (entrée payante) et exposition de photos

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025 de 10h à 18h. .

English :

Les Pépifolies, the Doué-en-Anjou (Doué-la-Fontaine) plant market, which brings together some twenty local producers, is held on the remarkable site of the Foullon stables and the adjoining Doué-la-Fontaine rose garden.

German :

Les Pépifolies, der Pflanzenmarkt in Doué-en-Anjou (Doué-la-Fontaine), auf dem rund 20 lokale Erzeuger vertreten sind, findet auf dem bemerkenswerten Gelände der Foullon-Ställe und des angrenzenden Rosengartens in Doué-la-Fontaine statt.

Italiano :

Les Pépifolies, il mercato delle piante di Doué-en-Anjou (Doué-la-Fontaine), che riunisce una ventina di produttori locali, si svolge nello straordinario sito delle scuderie Foullon e nell’adiacente roseto di Doué-la-Fontaine.

Espanol :

Les Pépifolies, el mercado de plantas de Doué-en-Anjou (Doué-la-Fontaine), que reúne a una veintena de productores locales, se celebra en el notable emplazamiento de las caballerizas de Foullon y la rosaleda contigua de Doué-la-Fontaine.

