Les Pépites d’Art’ata! Compagnie Art’ata! Muizon

Les Pépites d’Art’ata!

Compagnie Art’ata! 15 Route nationale Muizon Marne

Tarif : 22 – 22 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-12 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-12

Tout public

Plongez dans un univers envoûtant avec Le Mystère du Triskell, un spectacle captivant mêlant cirque, théâtre et magie, accueilli dans le cadre des Pépites d’Art’ata!.

Sous chapiteau à Muizon, laissez-vous emporter par une aventure inspirée des légendes celtes, où mystère, humour et émotions se rencontrent pour émerveiller petits et grands. Entre performances artistiques, ambiance immersive et moments de poésie, ce spectacle vous invite à vivre une expérience hors du temps.

Un rendez-vous idéal en famille ou entre amis, à seulement quelques minutes de Reims.

Réservation conseillée. .

Compagnie Art’ata! 15 Route nationale Muizon 51140 Marne Grand Est

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English : Les Pépites d’Art’ata!

L’événement Les Pépites d’Art’ata! Muizon a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne