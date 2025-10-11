Les pépites du 18 Maison de la Conversation Paris

Les pépites du 18 Maison de la Conversation Paris samedi 11 octobre 2025.

Sous-titre : Rencontre avec une jeunesse ambitieuse

Street art, cuisine, sport féminin, événements sportifs : le 18ᵉ a du talent dans tous les domaines !

Jeanne, championne de France de cuisine végétale, Manel, porteuse de la flamme olympique, Claks One, artiste de rue, Mamoudou, créateur d’événements sportifs sont prêts !

Ils viennent vous raconter leur parcours, leurs pépites et partager un moment convivial autour de leurs projets. Êtes-vous aussi prêts qu’eux ?

De la Porte de Clignancourt à la Goutte d’Or en passant par le mail Belliard, tout part du 18ᵉ !

Invité.es :

Femmes

Jeanne Regneault (Campus Belliard) : Championne de France de la cuisine végétale

(Campus Belliard) : Championne de France de la cuisine végétale Manel Senni (Paris Basket Fauteuil) : Porteuse de la flamme olympique. Objectif LA 28 avec l’équipe de France basket fauteuil

(Paris Basket Fauteuil) : Porteuse de la flamme olympique. Objectif LA 28 avec l’équipe de France basket fauteuil Noura Beogo (Paris 18 United) : Première footballeuse à évoluer en championnat de France D3 – Impliquée dans le développement du foot salle féminin

Hommes

Claks One : Artiste de rue qui réalise de nombreuses œuvres dans le 18ᵉ et pour des grandes institutions françaises

: Artiste de rue qui réalise de nombreuses œuvres dans le 18ᵉ et pour des grandes institutions françaises Mamoudou (Nouvel Air) : Créateur d’événements sportifs à la Goutte d’Or

Les Pépites du 18 : street art, sport, cuisine et talents du 18ᵉ à découvrir lors d’une rencontre conviviale avec une jeunesse ambitieuse.

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/les-pepites-du-18-tickets-1715806025009?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org