Les pépites du 18 Maison de la Conversation Paris

Les pépites du 18 Maison de la Conversation Paris

Les pépites du 18 Maison de la Conversation Paris samedi 11 octobre 2025.

Sous-titre : Rencontre avec une jeunesse ambitieuse

Street art, cuisine, sport féminin, événements sportifs : le 18ᵉ a du talent dans tous les domaines !

Jeanne, championne de France de cuisine végétale, Manel, porteuse de la flamme olympique, Claks One, artiste de rue, Mamoudou, créateur d’événements sportifs sont prêts !

Ils viennent vous raconter leur parcours, leurs pépites et partager un moment convivial autour de leurs projets. Êtes-vous aussi prêts qu’eux ?

De la Porte de Clignancourt à la Goutte d’Or en passant par le mail Belliard, tout part du 18ᵉ !

Invité.es :

Femmes

  • Jeanne Regneault (Campus Belliard) : Championne de France de la cuisine végétale
  • Manel Senni (Paris Basket Fauteuil) : Porteuse de la flamme olympique. Objectif LA 28 avec l’équipe de France basket fauteuil
  • Noura Beogo (Paris 18 United) : Première footballeuse à évoluer en championnat de France D3 – Impliquée dans le développement du foot salle féminin

Hommes

  • Claks One : Artiste de rue qui réalise de nombreuses œuvres dans le 18ᵉ et pour des grandes institutions françaises
  • Mamoudou (Nouvel Air) : Créateur d’événements sportifs à la Goutte d’Or
    Instagram

Les Pépites du 18 : street art, sport, cuisine et talents du 18ᵉ à découvrir lors d’une rencontre conviviale avec une jeunesse ambitieuse.
Le samedi 11 octobre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-11T18:00:00+02:00
fin : 2025-10-11T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-11T15:00:00+02:00_2025-10-11T17:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/les-pepites-du-18-tickets-1715806025009?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org