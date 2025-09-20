LES PEP’STIFOLIES Le Poujol-sur-Orb

LES PEP’STIFOLIES Le Poujol-sur-Orb samedi 20 septembre 2025.

LES PEP’STIFOLIES

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Le PEP’S Poujolais vous invite aux PEP’STIFOLIES le samedi 20 septembre à partir de 10h place de l’Imbaïsse au Poujol sur Orb

Au programme

à 10h un jeu de piste en équipe eu sein du village,

de 14h à 16h venez vous défier lots de jeux en équipe.

à 16h30 début du concours de pétanque

Sans oublier un château gonflable et des jeux en bois en libre accès des 12h.

Et a partir de 19h Concert de Michel Dellamore, pour prolonger l’été.

Buvette et snack sur place.

Réservation Cindy 06 30 53 67 83 ou Stéphanie 06 76 76 80 00. .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 30 53 67 83

English :

PEP’S Poujolais invites you to PEP’STIFOLIES

Saturday September 20 from 10am at Place de l’Imbaïsse in Le Poujol sur Orb

Refreshments and snacks on site.

Bookings Cindy 06 30 53 67 83 or Stéphanie 06 76 80 00.

German :

Das PEP’S Poujolais lädt Sie zu den PEP’STIFOLIES ein

Am Samstag, den 20. September ab 10 Uhr auf dem Place de l’Imbaïsse in Le Poujol sur Orb

Getränke und Snacks vor Ort.

Reservierung Cindy 06 30 53 67 83 oder Stéphanie 06 76 76 80 00.

Italiano :

PEP’S Poujolais vi invita alle PEP’STIFOLIES

Sabato 20 settembre dalle ore 10 in Place de l’Imbaïsse a Le Poujol sur Orb

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Prenotazioni Cindy 06 30 53 67 83 o Stéphanie 06 76 80 00.

Espanol :

PEP’S Poujolais le invita a las PEP’STIFOLIES

Sábado 20 de septiembre a partir de las 10.00 h en la Place de l’Imbaïsse de Le Poujol sur Orb

Refrescos y tentempiés in situ.

Reservas Cindy 06 30 53 67 83 o Stéphanie 06 76 80 00.

