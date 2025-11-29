Les Percukids et la magie de Noël Prix-lès-Mézières
Les Percukids et la magie de Noël Prix-lès-Mézières mercredi 17 décembre 2025.
Les Percukids et la magie de Noël
Salle polyvalente Chemin Haie Arrêt Prix-lès-Mézières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Venez découvrir le programme de Noël joué par les percukids.
.
Salle polyvalente Chemin Haie Arrêt Prix-lès-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 66 actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr
English :
Come and discover the Christmas program performed by the percukids.
L’événement Les Percukids et la magie de Noël Prix-lès-Mézières a été mis à jour le 2025-11-28 par Ardennes Tourisme