Les Percukids et la magie de Noël

Salle polyvalente Chemin Haie Arrêt Prix-lès-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Venez découvrir le programme de Noël joué par les percukids.

.

Salle polyvalente Chemin Haie Arrêt Prix-lès-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 66 actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr

English :

Come and discover the Christmas program performed by the percukids.

L’événement Les Percukids et la magie de Noël Prix-lès-Mézières a été mis à jour le 2025-11-28 par Ardennes Tourisme