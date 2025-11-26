Les percussions de Strasbourg

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26 20:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Les Percussions de Strasbourg explorent avec MINIMAL l’univers de la musique minimaliste. Réservation obligatoire Billetterie par mail billetterie@mairie-altkirch.fr

Récital pour 2 vibraphones et 2 marimbas Ensemble mythique fondé en 1962, Les Percussions de Strasbourg explorent avec MINIMAL l’univers de la musique minimaliste.

Ce programme réunit des oeuvres emblématiques, comme le Mallet Quartet de Steve Reich, aux côtés de créations contemporaines de Camille Pépin, Shelley Washington ou Nik Bärtsch, mêlant rigueur, émotion et influences multiples (jazz, pop, classique). Fidèles à leur héritage tout en innovant, les musiciens offrent une expérience sonore unique, à la croisée des esthétiques.

Grâce au soutien de la Collectivité européenne d’Alsace, ces concerts sont diffusés au coeur du territoire afin de rendre la création musicale accessible à tous. .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 03 billetterie@mairie-altkirch.fr

English :

Les Percussions de Strasbourg explore the world of minimalist music with MINIMAL. Reservations essential Mail order: billetterie@mairie-altkirch.fr

German :

Die Percussions de Strasbourg erkunden mit MINIMAL die Welt der minimalistischen Musik. Reservierung erforderlich Kartenvorverkauf per E-Mail: billetterie@mairie-altkirch.fr

Italiano :

Con MINIMAL, Les Percussions de Strasbourg esplorano il mondo della musica minimalista. Prenotazione obbligatoria Biglietti via e-mail: billetterie@mairie-altkirch.fr

Espanol :

Con MINIMAL, Les Percussions de Strasbourg exploran el universo de la música minimalista. Imprescindible reservar Entradas por correo electrónico: billetterie@mairie-altkirch.fr

L’événement Les percussions de Strasbourg Altkirch a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme du Sundgau