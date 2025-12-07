Les Pères-Noël de Nantes à Moto Nantes et communes de la métropole Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 10:00 – 18:00

Gratuit : non Tout public

La balade organisée par les Motards de l’Espoire, c’est dimanche 7 décembre 2025 2 lieux de rendez-vous avec un accueil à partir de 9h et 3 itinéraires possibles :- Au McDonald’s de la Beaujoire :Départ à 10h pour une balade de 55 km dans le vignoble avec une pause festive aux Sorinières.- Au Village Motos à Orvault :Départ à 10h pour une balade de 69 km qui passera par Sucé sur Erdre et avec un accueil festif au Loroux-Bottereau.Départ à 10h15 pour une balade de 45 km par Couëron avec un accueil festif. Les 3 parcours se retrouvent pour la pause midi (restauration sur place) sur le parking couvert de notre partenaire E. Leclerc Rezé Atout Sud. Un départ groupé vers 14h30 permettra de rejoindre les entrepôts des « restos du cœur » pour déposer les jouets dans un moment festif et de partage. Cette année, afin de répondre à des critères de sécurité et de gestion de la manifestation, l’inscription par moto aux balades est OBLIGATOIRE par ce lien : https://forms.gle/eS47D2vSSoTW1fLV6 Venez vivre avec nous un moment inoubliable… Sortez vos plus beaux costumes de Pères-Noël, Que vous soyez motard ou passager, grimez vous en père noël, faites une dernière vérification de vos bécanes et surtout achetez vite un jouet qui sera remis à des enfants n’ayant pas la chance d’avoir des cadeaux à Noël.

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

https://www.facebook.com/events/1120085773612848