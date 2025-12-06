Les Pères Noël Motards

Église Notre-Dame du Bas Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les Pères Noël Motards seront présents devant l’église de Ronchamp, le samedi 6 décembre à 16h. Vous pouvez déposer vos jouets en mairie. .

Église Notre-Dame du Bas Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 37 00 80

English : Les Pères Noël Motards

German : Les Pères Noël Motards

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Pères Noël Motards Ronchamp a été mis à jour le 2025-11-14 par RONCHAMP TOURISME