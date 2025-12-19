Les Péripéties de Jôjô Golendrini Méliscènes

Hœdic Morbihan

Teatro Golondrino

> Hoëdic Lundi 9 mars 11h

> Houat Lundi 9 mars 18h30

Marionnette sur fils

Spectacle sans paroles

Dès 5 ans 20 min par épisode

Gratuit

Séances ouvertes aux scolaires et au tout public

Dans ce spectacle aux accents cartoonesques et rétros, joué sur des airs de tango, Jojo, insecte aventurier, intrépide et sensible, nous fait part de sa peur du temps qui passe, de ses passions et… de ses désillusions amoureuses. Un petit bijou de manipulation en hommage aux dessins animés de Tex Avery ! .

Hœdic 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

