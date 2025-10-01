Les Permanences associatives L’HanGare Thiviers
Les Permanences associatives L’HanGare Thiviers mercredi 1 octobre 2025.
Les Permanences associatives
L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne
Début : 2025-10-01
fin : 2026-05-06
2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03 2026-01-07 2026-02-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03
Permanence associative de la Ligue 24 pour répondre à toutes vos
questions : création d’asso, fonctionnement, projet associatif, gestion,
finances, responsabilités, réglementation, bénévolat…
L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 44 29 alexia@laligue24.org
English : Les Permanences associatives
League 24’s associative permanence to answer all your questions
questions: creation of an association, functioning, associative project, management
finances, responsibilities, regulations, volunteering?
German : Les Permanences associatives
Die Liga 24 bietet eine Sprechstunde für Vereine an, um alle Ihre Fragen zu beantworten
fragen: Gründung eines Vereins, Funktionsweise, Vereinsprojekt, Verwaltung,
finanzen, Verantwortlichkeiten, Vorschriften, Ehrenamt
Italiano :
La permanenza associativa della Ligue 24 per rispondere a tutte le vostre domande
domande: creazione di un’associazione, funzionamento, progetto associativo, gestione
finanze, responsabilità, regolamenti, volontariato?
Espanol : Les Permanences associatives
La permanencia asociativa de la Ligue 24 para responder a todas sus preguntas
preguntas: creación de una asociación, funcionamiento, proyecto asociativo, gestión
finanzas, responsabilidades, reglamento, voluntariado..
L’événement Les Permanences associatives Thiviers a été mis à jour le 2025-09-08 par Isle-Auvézère