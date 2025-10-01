Les Permanences associatives L’HanGare Thiviers

Les Permanences associatives L’HanGare Thiviers mercredi 1 octobre 2025.

Les Permanences associatives

L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne

Début : 2025-10-01

fin : 2026-05-06

2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03 2026-01-07 2026-02-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03

Permanence associative de la Ligue 24 pour répondre à toutes vos

questions : création d’asso, fonctionnement, projet associatif, gestion,

finances, responsabilités, réglementation, bénévolat…

L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 44 29 alexia@laligue24.org

English : Les Permanences associatives

League 24’s associative permanence to answer all your questions

questions: creation of an association, functioning, associative project, management

finances, responsibilities, regulations, volunteering?

German : Les Permanences associatives

Die Liga 24 bietet eine Sprechstunde für Vereine an, um alle Ihre Fragen zu beantworten

fragen: Gründung eines Vereins, Funktionsweise, Vereinsprojekt, Verwaltung,

finanzen, Verantwortlichkeiten, Vorschriften, Ehrenamt

Italiano :

La permanenza associativa della Ligue 24 per rispondere a tutte le vostre domande

domande: creazione di un’associazione, funzionamento, progetto associativo, gestione

finanze, responsabilità, regolamenti, volontariato?

Espanol : Les Permanences associatives

La permanencia asociativa de la Ligue 24 para responder a todas sus preguntas

preguntas: creación de una asociación, funcionamiento, proyecto asociativo, gestión

finanzas, responsabilidades, reglamento, voluntariado..

