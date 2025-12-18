Les perruches à collier Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

[Conférence + Sortie]



Vous avez sans doute déjà observé ces oiseaux au plumage tropical en vous demandant comment ils étaient arrivés à Paris… Apprenez-en plus sur ces perruches au vert si exotique installées dans la Capitale lors d’une conférence en salle suivie d’une observation aux jumelles dans le Parc Floral de Paris.

Le samedi 17 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv



