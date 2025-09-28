LES PESCALUNADES 2025 2EME EDITION Lunel

Rendez-vous aux alentours de 12h30 à l’entrée du Canal de Lunel.

La Ville de Lunel donne rendez-vous aux gourmands et aux curieux pour la 2ᵉ édition des Pescalunades, une fête conviviale entièrement dédiée à l’anguille.

Organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, cet événement met en lumière un savoir-faire ancestral et une tradition intimement liée à l’histoire de Lunel. Les associations Pour le Canal de Lunel et l’Escolo dou Vidourle régaleront les visiteurs des recettes typiquement camarguaises. .

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

Sunday, September 28, 2025

Meet around 12:30 pm at the entrance to the Lunel Canal.

German :

Sonntag, den 28. September 2025

Wir treffen uns gegen 12:30 Uhr am Eingang des Kanals von Lunel.

Italiano :

Domenica 28 settembre 2025

Appuntamento alle 12.30 circa all’ingresso del Canale di Lunel.

Espanol :

Domingo 28 de septiembre de 2025

Cita hacia las 12h30 en la entrada del Canal de Lunel.

