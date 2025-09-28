LES PESCALUNADES 2025 2EME EDITION Lunel
LES PESCALUNADES 2025 2EME EDITION Lunel dimanche 28 septembre 2025.
Lunel Hérault
Rendez-vous aux alentours de 12h30 à l’entrée du Canal de Lunel.
La Ville de Lunel donne rendez-vous aux gourmands et aux curieux pour la 2ᵉ édition des Pescalunades, une fête conviviale entièrement dédiée à l’anguille.
Organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, cet événement met en lumière un savoir-faire ancestral et une tradition intimement liée à l’histoire de Lunel. Les associations Pour le Canal de Lunel et l’Escolo dou Vidourle régaleront les visiteurs des recettes typiquement camarguaises. .
Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00
English :
Sunday, September 28, 2025
Meet around 12:30 pm at the entrance to the Lunel Canal.
German :
Sonntag, den 28. September 2025
Wir treffen uns gegen 12:30 Uhr am Eingang des Kanals von Lunel.
Italiano :
Domenica 28 settembre 2025
Appuntamento alle 12.30 circa all’ingresso del Canale di Lunel.
Espanol :
Domingo 28 de septiembre de 2025
Cita hacia las 12h30 en la entrada del Canal de Lunel.
