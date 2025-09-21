LES PESCALUNADES Lunel

LES PESCALUNADES Lunel dimanche 21 septembre 2025.

LES PESCALUNADES

Rue des Caladons Lunel Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

21 septembre 2025 10h-13h

Place des Caladons

Tél 04 67 87 83 94

Gratuit

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Les Pescalunades tirent leur inspiration de la légende du Pescalune, figure emblématique de Lunel, et s’inscrivent dans une démarche de valorisation du patrimoine de notre Ville, et notamment du canal de Lunel.

Pour cette deuxième édition de la manifestation, des recettes traditionnelles autour de produits emblématiques comme l’anguille seront cuisinées sur place et seront proposées à la dégustation. .

Rue des Caladons Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94

English :

september 21, 2025 ? 10am-1pm

Place des Caladons

Tel: 04 67 87 83 94

Free

German :

21. September 2025 ? 10:00-13:00 Uhr

Place des Caladons

Tel.: 04 67 87 83 94

Kostenlos

Italiano :

21 settembre 2025? dalle 10.00 alle 13.00

Piazza dei Caladoni

Tel: 04 67 87 83 94

Gratuito

Espanol :

¿21 de septiembre de 2025? de 10.00 a 13.00 horas

Plaza de los Caladones

Tel: 04 67 87 83 94

Gratis

