LES PESCALUNADES Lunel
LES PESCALUNADES Lunel dimanche 21 septembre 2025.
LES PESCALUNADES
Rue des Caladons Lunel Hérault
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
21 septembre 2025 10h-13h
Place des Caladons
Tél 04 67 87 83 94
Gratuit
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Les Pescalunades tirent leur inspiration de la légende du Pescalune, figure emblématique de Lunel, et s’inscrivent dans une démarche de valorisation du patrimoine de notre Ville, et notamment du canal de Lunel.
Pour cette deuxième édition de la manifestation, des recettes traditionnelles autour de produits emblématiques comme l’anguille seront cuisinées sur place et seront proposées à la dégustation. .
Rue des Caladons Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94
English :
september 21, 2025 ? 10am-1pm
Place des Caladons
Tel: 04 67 87 83 94
Free
German :
21. September 2025 ? 10:00-13:00 Uhr
Place des Caladons
Tel.: 04 67 87 83 94
Kostenlos
Italiano :
21 settembre 2025? dalle 10.00 alle 13.00
Piazza dei Caladoni
Tel: 04 67 87 83 94
Gratuito
Espanol :
¿21 de septiembre de 2025? de 10.00 a 13.00 horas
Plaza de los Caladones
Tel: 04 67 87 83 94
Gratis
