LES PETAL’ARD by l’Ard Trail

Ardon Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 07:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

✨ LES PÉTAL’ARD BY ARD TRAIL ✨

8 mars 2026

Ardon Sologne

Courez au cœur d’un décor haut en couleurs, entre nature, énergie et bonne humeur !

Les Pétal’Ard, c’est un événement sportif et festif où chaque foulée célèbre le mouvement, le partage et la convivialité.

✨ LES PÉTAL’ARD BY ARD TRAIL ✨

8 mars 2026

Ardon Sologne

Courez au cœur d’un décor haut en couleurs, entre nature, énergie et bonne humeur !

Les Pétal’Ard, c’est un événement sportif et festif où chaque foulée célèbre le mouvement, le partage et la convivialité.

‍♀️ Que vous soyez coureur passionné, amateur ou simplement en quête d’un moment unique, cette course est faite pour vous !

Ambiance dynamique, parcours nature et esprit collectif garantis.

À noter dès maintenant dans vos agendas ! 15 .

Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?? LES PÉTAL?ARD ? BY ARD TRAIL ?

? march 8, 2026

? Ardon ? Sologne

Run in the heart of a colorful setting, surrounded by nature, energy and good humor!

Les Pétal?Ard is a festive sporting event where every stride is a celebration of movement, sharing and conviviality.

L’événement LES PETAL’ARD by l’Ard Trail Ardon a été mis à jour le 2025-12-15 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN