LES PETAL’ARD by l’Ard Trail Ardon
LES PETAL’ARD by l’Ard Trail Ardon dimanche 8 mars 2026.
LES PETAL’ARD by l’Ard Trail
Ardon Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 07:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
✨ LES PÉTAL’ARD BY ARD TRAIL ✨
8 mars 2026
Ardon Sologne
Courez au cœur d’un décor haut en couleurs, entre nature, énergie et bonne humeur !
Les Pétal’Ard, c’est un événement sportif et festif où chaque foulée célèbre le mouvement, le partage et la convivialité.
♀️ Que vous soyez coureur passionné, amateur ou simplement en quête d’un moment unique, cette course est faite pour vous !
Ambiance dynamique, parcours nature et esprit collectif garantis.
À noter dès maintenant dans vos agendas ! 15 .
Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire
English :
?? LES PÉTAL?ARD ? BY ARD TRAIL ?
? march 8, 2026
? Ardon ? Sologne
Run in the heart of a colorful setting, surrounded by nature, energy and good humor!
Les Pétal?Ard is a festive sporting event where every stride is a celebration of movement, sharing and conviviality.
