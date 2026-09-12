Les petites bébettes du jardin d’chez ‘Sauvages’ Sauvages et Cultivées Cornimont

Informations pratiques

Cornimont

Les petites bébettes du jardin d’chez ‘Sauvages’

Sauvages et Cultivées 47 route du droit Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Fermes Ouvertes Bleu Vert Vosges, chez Sauvages et Cultivées . Les petites bébettes du jardin d’chez Sauvages ! Que se cache-t-il dans les hautes herbes ? Qui butine cette fleur ? Quel oiseau picore les graines du jardin ? Camille et Justine t’invitent à explorer leur ferme et leur champ de plantes aromatiques et médicinales à travers un jeu de piste plein de découvertes. Alors, inspecteur Brindille, prêt à mener l’enquête ? Public enfant accompagné à partir de 7 ans. Maximum 10 enfants. Pensez à réserver !Enfants

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Sauvages et Cultivées 47 route du droit Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 87 24 31 88

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English :

As part of the Fermes Ouvertes Bleu Vert Vosges event, at Sauvages et Cultiv%E9es. The little critters in the garden at %AB Sauvages %BB! What’s hiding in the tall grass? Who’s gathering nectar from this flower? Which bird is pecking at the seeds in the garden? Camille and Justine invite you to explore their farm and their field of aromatic and medicinal plants through a scavenger hunt full of discoveries. So, Inspector Brindille, are you ready to lead the investigation? Audience: children aged 7 and up, accompanied by an adult. Maximum 10 children. Don’t forget to reserve your spot!

L’événement Les petites bébettes du jardin d’chez ‘Sauvages’ Cornimont a été mis à jour le 2026-09-02 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES