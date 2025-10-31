Les petites bêtes aquatiques de la mare

D48 Semblançay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Les petites bêtes aquatiques des mares de la forêt sont passionnantes à observer, et surtout très belles à contempler ! Venez découvrir leur écosystème fascinant !

.

D48 Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

The little aquatic creatures of the forest ponds are fascinating to observe, and above all, beautiful to contemplate! Come and discover their fascinating ecosystem!

German :

Die kleinen Wassertiere in den Tümpeln des Waldes sind spannend zu beobachten und vor allem schön anzuschauen! Kommen Sie und entdecken Sie ihr faszinierendes Ökosystem!

Italiano :

Le piccole creature acquatiche degli stagni della foresta sono affascinanti da osservare e, soprattutto, belle da vedere! Venite a scoprire il loro affascinante ecosistema!

Espanol :

Las pequeñas criaturas acuáticas de los estanques del bosque son fascinantes de observar y, sobre todo, ¡hermosas de contemplar! Venga a descubrir su fascinante ecosistema

L’événement Les petites bêtes aquatiques de la mare Semblançay a été mis à jour le 2025-11-24 par ADT 37