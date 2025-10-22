Les petites bêtes de la mare Beaulieu-lès-Loches

Beaulieu-lès-Loches

Les petites bêtes aquatiques des mares de zones humides sont passionnantes à contempler ! Venez découvrir leur écosystème fascinant. Vous observerez et identifierez les petites bêtes aquatiques de ce milieu si particulier. Sur réservation.

+33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

The little aquatic creatures of wetland ponds are fascinating to contemplate! Come and discover their fascinating ecosystem. You’ll be able to observe and identify the small aquatic creatures of this very special environment. Reservations required.

German :

Die kleinen Wassertiere in den Tümpeln von Feuchtgebieten sind spannend zu betrachten! Lernen Sie ihr faszinierendes Ökosystem kennen. Sie werden die kleinen Wassertiere dieses besonderen Lebensraums beobachten und identifizieren. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Le piccole creature acquatiche degli stagni umidi sono affascinanti da contemplare! Venite a scoprire il loro affascinante ecosistema. Potrete osservare e identificare le piccole creature acquatiche di questo ambiente così speciale. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Es fascinante contemplar las pequeñas criaturas acuáticas de los estanques de los humedales Venga a descubrir su fascinante ecosistema. Podrá observar e identificar las pequeñas criaturas acuáticas de este entorno tan especial. Imprescindible reservar.

