Les petites bêtes de l’eau Lussat
Etang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
2026-04-08
On pêche, on observe, on trie dans des petites boîtes, on apprend à respecter et à aimer.
Activités ludiques de découverte des insectes, mollusques et têtards pour les tout-petits au bord de l’eau.
Prévoir une tenue adaptée à la météo!
Niveau maternelle: enfant(s) accompagné(s) d’un adulte. .
Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr
