Les petites bêtes de l’eau Lussat

Les petites bêtes de l’eau

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

On pêche, on observe, on trie dans des petites boîtes, on apprend à respecter et à aimer.

Activités ludiques de découverte des insectes, mollusques et têtards pour les tout-petits au bord de l’eau.

Prévoir une tenue adaptée à la météo!

Niveau maternelle: enfant(s) accompagné(s) d’un adulte. .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr

